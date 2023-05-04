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Сили ППО вночі збили 18 "шахедів" та один розвідувальний безпілотник ворога

Усього окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed". Атакували з Брянської області та з півдня.

Сили ППО вночі збили 18 "шахедів" та один розвідувальний безпілотник ворога
Ілюстративне фото
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Сили протиповітряної оборони вночі знищили 18 російських ударних безпілотників "Shahed-136/131", а також один розвідувальний.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог атакував із північного напрямку (Брянська область) та з півдня (східне узбережжя Азовського моря). Усього окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed".

"Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА. Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Центр"", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні вночі Росія знову атакувала Київ дронами-камікадзе та ракетами, імовірно балістичного типу. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня.

За даними Генштабу, за минулу добу ворог два ракетних та 68 авіаційних ударів по українських містах.

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