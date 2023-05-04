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​Уночі росіяни знову атакували Київ дронами та ракетами, ППО збила всі цілі, - КМВА

Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

​Уночі росіяни знову атакували Київ дронами та ракетами, ППО збила всі цілі, - КМВА
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Уночі Росія знову атакувала Київ дронами-камікадзе та ракетами, імовірно балістичного типу. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі.

Про це повідомив у Telegram керівник КМВА Сергій Попко.

"Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. (Тривога тривала понад 3,5 години). Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу «Shahed» та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)", - написав він.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Дані уточнюються.

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Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не було.

У Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки безпілотника. Інформація про пожежу не підтвердилась.

Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території.

"Ніколи не втомлюся дякувати силам протиповітряної оборони Києва. Дякую за службу і відмінну роботу! За врятовані життя і спокій цивільного населення. Киянам і гостям столиці наполегливо нагадую - не нехтуйте сигналами повітряноі тривоги! Пам’ятайте - правила безпеки написані гірким досвідом. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!" , - додав Попко.

Нагадаємо,  28 квітня РФ випустила на Київ і ракети, і ударні БпЛА. У повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два безпілотники – усі, що були випущені по місту. Уламки перебили в Оболонському районі локальну лінію електромереж та пошкодили дорожне покриття. В передмісті Києва, в Українці, уламки влетіли в багатоповерхівку, через що була поранена дівчинка. 

Уже 1 травня столиця зазнала ще однієї спроби атаки – теж ракетами і БпЛА. Їх збили сили ППО. Наступна атака відбулася 3 травня - Росія намагалась атакувати Київ безпілотниками. ППО також збила усі ворожі обʼєкти

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