У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Зеленський прибув до Фінляндії (оновлено)
Зеленський прибув до Фінляндії (оновлено)
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Ворог атакував “шахедами” нафтобазу у Кіровоградській області
Ворог атакував “шахедами” нафтобазу у Кіровоградській області
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку

Подібна інформація надходить і неофіційними каналами.

Російські окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку. Про це повідомили представники МАГАТЕ.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

“Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ВП “Запорізька АЕС”, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Державна інспекція ядерного регулювання зазначила, що злочинні дії російських окупантів завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику ЗАЕС.

Інспекція закликала міжнародну спільноту застосувати жорсткі санкції до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб. 

Нагадаємо, Росія інтегрувала корпуси кількох реакторів ЗАЕС в планування тактичної оборони. Станом на березень 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів ЗАЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies