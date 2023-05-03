Російські окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку

Російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку. Про це повідомили представники МАГАТЕ.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

“Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ВП “Запорізька АЕС”, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків”, - йдеться у повідомленні.

Державна інспекція ядерного регулювання зазначила, що злочинні дії російських окупантів завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику ЗАЕС.

Інспекція закликала міжнародну спільноту застосувати жорсткі санкції до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб.

Нагадаємо, Росія інтегрувала корпуси кількох реакторів ЗАЕС в планування тактичної оборони. Станом на березень 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів ЗАЕС.