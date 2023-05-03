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США не заохочують українські удари по території РФ, - Білий дім

Наразі зарано говорити, що заяви Росії щодо замаху на Путіна є операцією під "чужим прапором". 

США не заохочують українські удари по території РФ, - Білий дім
Карін Жан-П'єр
Фото: EPA/UPG

США не можуть підтвердити причетність України до "ударів" по Кремлю. Водночас, у Білому домі не заохочують Україну до ударів по території Росії. 

Про це розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. 

За її словами, "занадто рано" говорити про те, що заяви Росії щодо замаху на Путіна є операцією під "чужим прапором". 

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“Але, очевидно, у Росії є історія подібних дій", – сказала речниця Білого дому.

Карін Жан-П'єр підкреслила, що адміністрація Байдена не спекулюватиме щодо правдивості звинувачень з боку Росії.

Нагадаємо, минулої ночі у Москві "зафіксували" спробу удару безпілотників по кремлівській резиденції Путіна. РФ заявила про спробу замаху на Володимира Путіна.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "атака" дронів на Кремль, у якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту. А держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив інформацію російської сторони про ймовірну атаку українських безпілотників на Кремль, але він "не може її підтвердити". 

За словами офіційного представника Сполучених Штатів, їхня держава не отримувала попередження про ймовірну атаку безпілотників на Кремль, яка, за твердженням Росії, була замахом на президента Володимира Путіна.

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