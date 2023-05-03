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Унаслідок рейдів проти мафії у семи країнах Європи арештували понад 100 осіб

Рейди відбулися в Італії, Німеччині, Бельгії, Франції, Португалії, Румунії та Іспанії.

Унаслідок рейдів проти мафії у семи країнах Європи арештували понад 100 осіб
Фото: EPA/UPG

Європейська поліція провела рейди в кількох європейських країнах уранці в середу в межах розслідування справи проти італійського мафіозного угруповання Ндрангета.

Про це пише CNN з посиланням на федеральну прокуратуру Бельгії.

Рейди відбулися в Італії, Німеччині, Бельгії, Франції, Португалії, Румунії та Іспанії.

“Сьогодні вранці в кількох країнах пройшла масштабна європейська операція. Це стосується справи, відкритої Федеральною прокуратурою Бельгії у співпраці з Прокуратурою Лімбурга (німецька провінція, − ред.), Федеральною судовою поліцією, Євроюстом, Європолом та різними країнами, зокрема Італією”, – йдеться в заяві прокурорів.

В Італії заарештували 108 осіб у рамках чотиристороннього розслідування за звинуваченнями в “об'єднанні мафії”.

У спільному релізі в середу прокурори німецьких міст заявили, що “сили з Баварії, Північного Рейну-Вестфалії, Рейнланд-Пфальцу та Саару” були залучені до “широкомасштабної операції”. У Бельгії провели понад 20 рейдів.

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Ндрангета − велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується у найбіднішій провінції Італії Калабрії. Хоча калабрійська Ндрангета не так відома, як сицилійська Коза Ностра і неаполітанська Каморра, вона є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі.

Нагадаємо, бос мафії, хрещений батько "Коза Ностри" Маттео Мессіна Денаро утримується у в’язниці суворого режиму Костарелле поблизу міста Л’Аквіла у центральній Італії. Він переховувався від слідства 30 років, його затримали на Сицилії у січні.

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