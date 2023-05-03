Китай вдруге за тиждень запустив безпілотники навколо Тайваню, – Bloomberg

Китайські військові вдруге за тиждень запустили безпілотник навколо Тайваню, що свідчить про нову тактику спостереження. Напруженість у Тайванській протоці залишається високою.

Про це пише Bloomberg.

Народно-визвольна армія Китаю запустила BZK-005 – розвідувальний безпілотник дальнього радіуса дії, над більшою частиною зони ідентифікації протиповітряної оборони острова, згідно з даними, опублікованими Міністерством оборони Тайваню.

Безпілотник пролетів з півночі і облетів східну частину зони ідентифікації ППО, а потім повернув на південь і вирушив на захід, облетівши більшу частину острова. Це вже другий випадок, коли армія Китаю запустила військовий безпілотник за таким маршрутом навколо Тайваню. Перший випадок такого польоту БПЛА навколо острова зафіксували наприкінці минулого тижня. Попередні безпілотники Китаю літали коротшими маршрутами навколо оборонної зони.

27 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/BLoqyx8c3T — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) May 3, 2023

Бюро національної безпеки Тайваню уважно стежить за ситуацією з безпілотниками, заявив заступник генерального директора відомства Чен Чін-Куан.

“Поки що розвіддані не вказують на те, що Китай планує використовувати дрони для провокації конфлікту в сірій зоні”, – сказав він.

Польоти безпілотників і військових літаків відбулися в той час, коли командувач Тихоокеанськими силами морської піхоти США у відставці Стівен Раддер очолив делегацію оборонних підрядників для обговорення спільної розробки військової техніки, в тому числі безпілотників і боєприпасів, із тайванськими компаніями в середу, 3 травня.

Останнім часом Пекін посилив військову активність поблизу острова, зокрема, часто фіксується вторгнення військових літаків Китаю в зону ідентифікації ППО острова. Минулого року армія Китаю майже подвоїла кількість військових польотів над островом порівняно з роком раніше – до понад 1 700.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між США і Китаєм також зросла через Тайвань, який прагне тісніших зв'язків з Вашингтоном на тлі зростання тиску з боку Пекіна. Минулого року президентка острова Цай Інвень зустрілася з колишньою спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, а минулого місяця – з нинішнім спікером Кевіном Маккарті. Ці події викликали обурення в Пекіні, який вважає острів своєю територією.

Після зустрічі Цай із Маккарті Китай провів триденні військові навчання навколо Тайваню, заявивши, що Пекін “готовий у будь-який момент вступити в бій і придушити сепаратистську діяльність та іноземне втручання”.

Раніше китайський міністр закордонних справ Цінь Ган заявив, що обидві сторони Тайванської протоки належать Китаю. За його словами, для Пекіна захист суверенітету є правильним і доречним.