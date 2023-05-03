Головне за ніч. Середа, 3 травня

Нічний наліт "шахедів", понад 30 атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, пожежа неподалік Кримського мосту.

Уночі українські захисники збили 21 із 26 російських ударних безпілотників. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь", повідомили в Повітряних силах.

Київ цієї ночі зазнав третьої за шість днів спроби російської атаки. Цього разу ворог випустив на місто лише безпілотники, без ракет.

За попередніми даними, у повітряному просторі столиці виявили і збили всі ворожі цілі. "За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА «Shahed». Звичайною та незмінною залишається і тактика противника – з настанням темного часу доби країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків", – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Дніпрі російський безпілотник влучив у адміністративну будівлю. Мешканці міста не постраждали.

"Уночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв. Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються", – повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

У Кіровоградській області ворог атакував “шахедами” нафтобазу.

“Близько третьої ранку одразу 3 шахеди "Герань-2" атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв”, – повідомляє у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 3 травня російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових. Учора Збройні сили знищили близько 520 окупантів, танк і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Ні ночі без "бавовни": в ніч проти 3 травня у селищі Хвиля Темрюкського району поруч із портом Тамань у Краснодарському краї спалахнув резервуар із нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотника, повідомили російські ЗМІ.

Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За даними голови Темрюкського району Федора Бабенкова, площа пожежі досягла 1,2 тис. квадратних метрів. У гасінні задіяно 23 одиниці пожежної техніки та 85 осіб особового складу.

За даними телеграм-каналу Baza, перед початком пожежі місцеві мешканці чули вибух. Попередня його причина – атака безпілотника. Інші пабліки повідомляють, що о 02:30 український безпілотник вдарив по цистерні з паливом "Таманнефтегаз" у порту Тамань".

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