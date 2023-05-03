Зеленський заявив, що Білий дім не повідомляв йому про витік документів Пентагону

Президент України зазначив, що витік завдав шкоди як Вашингтону, так і Києву.

Президент України Володимир Зеленський не отримав жодної інформації від Білого дому щодо масового витоку надсекретних документів розвідки США.

Про це він заявив у інтерв’ю The Washington Post.

Він зазначив, що витік завдав шкоди як Вашингтону, так і Києву.

Про викриття Зеленський дізнався з новин. “Я не отримував інформацію ні з Білого дому, ні з Пентагону заздалегідь. Ми не мали такої інформації. Я особисто ні. Це, безумовно, погана історія”, − сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україні це невигідно. “Це не вигідно репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно репутації Сполучених Штатів”, − додав він.

Видання зазначає, що “купа секретів, що опинилися у мережі через платформу обміну повідомленнями Discord, розкрила похмурі оцінки США війни України з Росією, зокрема брак озброєнь Києва напередодні довгоочікуваного контрнаступу, а також прохання Вашингтона про те, щоб Україна відклала заплановані атаки на Росію до річниці вторгнення Москви у лютому”.

Витік викликав розбіжності між Україною та Сполученими Штатами, які найбільше допомагають українцям у війні. Нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ ділитиметься меншим обсягом розвідданих зі Сполученими Штатами, зазначили українські посадовці. У низці документів йдеться, що американці шпигують за високопосадовцями, включно зі Зеленським.

Відповідаючи на запитання, чи це зменшило довіру між країнами, Зеленський сказав: “Я не можу ризикувати нашою державою”.

Він підкреслив, що озвучення своїх особистих почуттів не варте потенційної шкоди, яку це може завдати підтримці США військових зусиль України.

“Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики”, – зауважив Зеленський.

“Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі відповідальні”, − додав президент.

Зеленський, який був замішаний у першому скандалі з імпічментом експрезидента США Дональда Трампа, зазначив, що це не вперше, коли його життя ускладнюється викриттями США. Але тепер він більше зосереджений на підготовці України до повернення території, окупованої російськими військами.

“Я не знаю, маніпуляція це чи випадковість і так далі, і навіщо це мені? Попри такі інформаційні рухи, я маю підготувати державу до деокупації, а не до інших кроків. І це моє завдання. Ви пам'ятаєте, як наша розмова із Трампом побачила світ? Вони надрукували це. Ну, якщо чесно, я й на це не давав дозвіл”, − додав президент.

Серед витоків розвідданих були деталі про недоліки української протиповітряної оборони та інформація про те, які бригади готуються до контрнаступу. “Десь ажіотаж, десь скандал. Для нас усе, що так чи інакше інформує ворога заздалегідь, однозначно мінус. Я не бачу тут ніяких переваг”, − сказав Зеленський.

Він відмовився підтвердити чи спростувати інформацію про витік − або навіть назвати розкриття “делікатним”, оскільки це визнало б реальність документів. “Це не чутливо. Якщо я вам відповім, це означає, що це секретно, це означає, що є справжні документи. Будь ласка, припиніть грати ігри зі мною. Я президент країни, яка перебуває у стані війни”, − підкреслив президент України.

Нагадаємо, як написала газета New York Times, витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "витік" секретних документів з США є сумішшю правдивої та брехливої інформації.