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Росіяни змінили цілі обстрілів в Україні, − Міноборони Великої Британії

Російська армія відійшла від атак на електромережу.

Росіяни змінили цілі обстрілів в Україні, − Міноборони Великої Британії
Фото: Российская Газета

В останіх обстрілах України Росія використала менше крилатих ракет. Це свідчить про те, що окупанти намагаються відновити запаси цього озброєння, зазначили у Міністерстві оборони Великобританії.

Окрім того, росіяни змінили цілі обстрілів, відійшовши від атак на електромережу.

Зокрема, під час обстрілів 28 квітня та 1 травня російська армія сфокусувалася на українській військовій, логістичній та індустріальній інфраструктурі.

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Раніше британці заявляли, що нові атаки вказують на те, що РФ перестала використовувати далекобійні удари.

Сьогодні вночі Росія завдала двох ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Постраждали приватні домогосподарства. Ворог також атакував “шахедами” нафтобазу у Кіровоградській області, адміністративну будівлю в Дніпрі, приватне домогосподарство в Миколаївській області. Спроба атаки на Київ зазнала невдачі – захисники збили всі апарати. 

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