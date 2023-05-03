Росіяни змінили цілі обстрілів в Україні, − Міноборони Великої Британії

Російська армія відійшла від атак на електромережу.

В останіх обстрілах України Росія використала менше крилатих ракет. Це свідчить про те, що окупанти намагаються відновити запаси цього озброєння, зазначили у Міністерстві оборони Великобританії.

Окрім того, росіяни змінили цілі обстрілів, відійшовши від атак на електромережу.

Зокрема, під час обстрілів 28 квітня та 1 травня російська армія сфокусувалася на українській військовій, логістичній та індустріальній інфраструктурі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/75JVDVXqZR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2023

Раніше британці заявляли, що нові атаки вказують на те, що РФ перестала використовувати далекобійні удари.

Сьогодні вночі Росія завдала двох ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Постраждали приватні домогосподарства. Ворог також атакував “шахедами” нафтобазу у Кіровоградській області, адміністративну будівлю в Дніпрі, приватне домогосподарство в Миколаївській області. Спроба атаки на Київ зазнала невдачі – захисники збили всі апарати.