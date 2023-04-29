Російська ракетна атака 28 квітня не була націлена на енергоінфраструктуру, - британська розвідка

Британці відзначили, що цього разу росіяни випустили менше ракет, ніж під час зимових атак.

Вранці 28 квітня російські окупанти вперше з початку березня завдали велику серію ударів крилатими ракетами по території України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опубліковано у Twitter.

"Атаки вказують на те, що РФ перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж взимку, і вона не була націлена на енергетичну інфраструктуру України", - зазначили у повідомленні.

У британській розвідці припустили, що існує можливість того, що таким чином росіяни намагалися перехопити українські резервні підрозділи і військові поставки, які нещодавно прибули на українську територію.

Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині. За інформацією керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, відомо вже про 23 загиблих в Умані.