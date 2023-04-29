Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ

Мама дівчинки в Україні розшукує свою дитину, але окупанти не хочуть її віддавати.

Російська влада повідомила, що не поверне до України раніше викрадену 14-річну дівчинку.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.

“Ми показали (на засіданні Радбезу ООН – ред.) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни, і свідомо її тримають фактично у полоні. Бо коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то Росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї. Її почали оглядати медики без жодного дозволу на те батьків, не допускають до неї інших українських дітей тощо”, - заявив Лубінець.

Він наголосив, що дівчинку тримають фактично у заручниках.

Лубінець додав, що мама дівчинки в Україні розшукує свою дитину, і росіяни вигадали судову справу лише для того, щоб не віддати дитину.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії. За резолюцію "Депортація та насильницьке переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до російської федерації або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, покласти край злочинам та покарати винних" проголосували 87 депутатів із 89 присутніх.