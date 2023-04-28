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На відбудову України уряд Данії виділив 1 млрд євро

Особливе місце в цій програмі займає Миколаїв.

На відбудову України уряд Данії виділив 1 млрд євро
Фото: Укрінформ

Уряд Данії продовжує підтримувати Україну, зокрема постраждалі від російської агресії регіони.

Про це повідомляє Укрінформ.

“За останні місяці ми запустили нову програму допомоги Україні у 2023 році в обсязі 1 млрд євро. Її основна мета - відбудова України. Особливе місце в цій програмі займе відбудова Миколаєва”, - розповів міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

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Він зазначив, що російські ракетні атаки Миколаєва лише підкріплюють рішучість Данії допомогати Україні.

Міністр нагадав, що успіху можна досягти тільки у партнерстві, як цього було досягнуто у випадку країн Балтії.

Нагадаємо, посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підписав меморандум про відбудову Миколаївської області. Раніше данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.

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