Гауляйтер Сальдо володіє британською компанією, розташованою у центрі Лондона

На ім'я херсонського колаборанта Володимира Сальдо зареєстрована британська компанія Grainholding Ltd у центрі Лондона, повідомляє The Guardian.

Торік у червні влада країни заморозила усі британські активи, якими володіє Сальдо, та заборонила йому в'їзд до королівства. Британські офіційні особи звинувачують його у "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну та підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

Проте з листопада 2022 року зрадник є власником британської компанії, розташованої в районі Hatton Garden у центрі Лондона. Наразі Сальдо не прокоментував виданню про свою участь у компанії.

The Guardian зазначає, що Реєстраційна палата Великобританії не потребує підтвердження особи під час створення компаній. Запис щодо колаборанта у списку санкцій було оновлено після реєстрації Grainholding. Тож є підстави припускати, що влада Великобританії знала про існування фірми і вважала документи справжніми.

Представник британського уряду відмовився повідомити, чи вчинили якісь дії проти Grainholding, власник якої перебуває під санкціями.

Членкиня парламенту від лейбористської партії Маргарет Ходж, яка наполягає на посиленні дотримання санкцій, сказала, що не відомо, чи Grainholding заробляє гроші.

"Має банківський рахунок у Великій Британії? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронці? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми також не знаємо. Ця система - бардак від початку до кінця", - заявила Ходж.

У документах компанії йдеться, що капітал Grainholding становить 1 мільйон фунтів стерлінгів, половина акцій належить Сальдо, а решта - ще одному українцю. Сфера діяльності фірми варіюється від будівництва до виробництва комплектів для йоги. Запис в офіційному британському реєстрі передбачає, що Grainholding, можливо, розширила діяльність у торгівлі сільськогосподарськими товарами в Україні.

Нагадаємо, у березні Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні. Зловмисники створили мережу підпільних гральних закладів, причетну до фінансування окупантів у захоплених районах півдня України. Щомісяця вони спрямовували на їхні потреби мільйони у гривневому еквіваленті. Під час окупації Херсона зловмисники працювали на адміністрацію Сальдо.