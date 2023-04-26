Справа АМПУ: Мінгромад скасував норми наказу, через які ексміністр Пивоварський отримав підозру

Зміни, прописані у новому наказі, скасовують норми, що дозволяли приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в морському порту "Південний".

26 квітня набув чинності наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, який скасовує норми, що дозволяли приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в морському порту "Південний".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про наказ від 14 березня 2023 року № 148 "Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів", погоджений Кабінетом Міністрів. Документ скасовує норми, через які Адміністрація морських портів отримувала лише половину корабельних зборів у порту "Південний", хоча насправді мала отримувати всі 100%.

У результаті АМПУ з 2015 по 2021 роки зазнала збитків на понад $43 млн.

"Протягом 2019-2022 рр. Національне бюро неодноразово направляло рекомендації про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури України, ДП «АМПУ»", - наголосили в Бюро.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури Андрієві Пивоварському і його колишньому першому заступнику про підозри.

У липні 2015 року міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили ухвалення наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).