Проїзд понтоном дозволено для транспорту вагою до 3,5 тонн.

Рух транспорту переправою через річку Тетерів до селища Іванків Вишгородського району Київщини відновлено.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Переправа була частково зруйнована через паводки.

"Понтонна переправа облаштована з боку Іванкова в напрямку Києва. Вона з’єднує берег з новим насипним мостом. Всього встановлено 11 ланок. Довжина кожної 6.75 м. Вантажопідйомність понтонної переправи – 120 тонн. Для проїзду транспорту забезпечений реверсний рух", - йдеться у дописі.

Кравченко додав, що проїзд понтоном дозволено для автотранспорту вагою до 3,5 тонн.

Фото: Руслан Кравченко

Фото: Руслан Кравченко

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