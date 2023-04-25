Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
ГоловнаЕкономікаДержава

На Київщині відновили переправу через річку Тетерів

Проїзд понтоном дозволено для транспорту вагою до 3,5 тонн. 

На Київщині відновили переправу через річку Тетерів
Фото: Руслан Кравченко

Рух транспорту переправою через річку Тетерів до селища Іванків Вишгородського району Київщини відновлено. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. 

Переправа була частково зруйнована через паводки.

"Понтонна переправа облаштована з боку Іванкова в напрямку Києва. Вона з’єднує берег з новим насипним мостом. Всього встановлено 11 ланок. Довжина кожної 6.75 м. Вантажопідйомність понтонної переправи – 120 тонн. Для проїзду транспорту забезпечений реверсний рух", - йдеться у дописі.

Кравченко додав, що проїзд понтоном дозволено для автотранспорту вагою до 3,5 тонн. 

Фото: Руслан Кравченко

Фото: Руслан Кравченко

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що в Україні станом на неділю, 23 квітня, залишалися підтопленими 1225 дворогосподарств і 219 будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies