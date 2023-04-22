Франція підтримає Україну у сферах логістики та транспорту, - Шмигаль

Він подякував французьким партнерам за допомогу у відновленні Чернігівської області.

Франція надаватиме підтримку у відновленні України, зокрема має конкретні проєкти у сфері логістики та транспорту.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль говорив сьогодні на зустрічі з міністром транспорту Франції Клеманом Боном і спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

"Подякував французьким партнерам за допомогу, надану для відновлення Чернігівської області, а також за вагому підтримку в усіх напрямках. Наголосив на важливості реалізації цього року швидкої відбудови та закликав Францію і французький бізнес долучатися до реалізації цих проєктів. За словами пана Бона, французькі компанії зацікавлені в посиленні свого представництва в Україні", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України 19 квітня прибув із візитом до Києва.