Нацбанк дозволив банкам продавати готівкової валюти на 20% більше від купленої

Зазначається, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

Національний банк дозволив банкам продавати готівкової валюти на 20% більше від купленої. Так, із 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

Крім того, Націонбанк надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).

"Відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти – переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону", - наголосили в НБУ.

Реалізація проєкту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах.

Зазначені пом'якшення, а також низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 20 квітня 2023 року № 53 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 21 квітня 2023 року.

Нагадаємо, в січні НБУ зобов'язав банки надати інформацію про всі пункти обміну для реєстру.