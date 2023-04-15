Торік реальний ВВП України скоротився на 29,1%, - НБУ

У Нацбанку зазначили, що це найглибше річне падіння економіки за всю історію нашої держави.

У 2022 році реальний ВВП України скоротився на 29,1%.

Про це повідомляє Національний банк з посиланням на розгорнуті показники ВВП за 2022 рік, оприлюднені Державною службою статистики.

В НБУ назвали це найглибшим річним падінням економіки за всю історію України.

Основною причиною називають війну з Росією, що призвела до окупації окремих територій, руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, блокади чорноморських портів і розриву логістичних зв’язків та масштабної міграції.

"Поєднання цих наслідків призвело до різкого скорочення споживчого попиту, інвестиційної діяльності, експорту та врожаїв. Найбільших втрат економіка зазнала в перші місяці повномасштабної війни. Вже в I кварталі 2022 року падіння економіки сягнуло 14,9%. Це стало наслідком не лише повномасштабного вторгнення з 24 лютого, а й значного зростання ризиків напередодні, що негативно позначилося на ділових та споживчих настроях", - зазначили в Нацбанку.

У ІІ кварталі 2022 року реальний ВВП скоротився на 36,9% у річному вимірі. Але військові успіхи ЗСУ, а також антикризові заходи Нацбанку та уряду за підтримки міжнародних партнерів дали змогу поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію.

Через поступове налагодження логістики, релокацію підприємств, переорієнтацію низки видів діяльності на воєнні потреби і подальше звільнення окупованих територій та повернення частини переселенців і вимушених мігрантів, а також відкриття "зернового коридору" вдалося розпочати відновлення економічної активності, вважає НБУ. Через ці кроки падіння реального ВВП сповільнилося до 30,6% у річному вимірі у ІІІ кварталі.

Атаки РФ на українську енергосистему призвели до дефіциту електроенергії. Це зумовило поглиблення падіння ВВП у IV кварталі – до 31,4% у річному вимірі.

Нагадаємо, у березні Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку ВВП за IV квартал 2022 року. За її даними, реальний ВВП у IV кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 4,7% (з урахуванням сезонного фактору). А порівняно з IV кварталом 2021 року цифра знизилася на 31,4%.