НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Компанія і досі залишається лідером з продажу смартфонів у РФ.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

У НАЗК підкреслили, що Xiaomi не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але й досі залишається лідером з продажу смартфонів.

"З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ. Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - зазначили в Антикорупційному агентстві.

Наприклад, упродовж минулого року корпораціяi подвоїла свою частку ринку. У липні 2022-го Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, посідаючи перше місце за обсягом продажу.

Як повідомило НАЗК, за офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ китайської корпорації отримав виручку на $202 млн.

"Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у Московії", - наголосили в агентстві.

Також Xiaomi активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажу флагманських смартфонів. Це свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії.

Нагадаємо, у список спонсорів війни вже потрапили 24 тисячі осіб.

Торік стало відомо, що китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили постачання своєї продукції в Росію вдвічі.