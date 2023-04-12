Службові особи “Полтавагазвидобування” організували схему розкрадання коштів підприємства на тендерах, - Офіс Генпрокурора

Слідчі встановили, що гроші у сумі 4,6 млн грн, отримані через тендерні махінації, відмивалися через конвертаційний центр.

Офіс Генпрокурора заявив про припинення схеми розкрадання коштів газопромислового управління “Полтавагазвидобування” АТ “Укргазвидобування”.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора головному геологу ГПУ “Полтавагазвидобування” повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, службові особи газопромислового управління разом з іншими особами навмисно завищували очікувану вартість газогідродинамічних досліджень, організовували проведення тендеру у неконкурентний спосіб та фальсифікували перемогу в тендері заздалегідь створених суб’єктів господарювання.

Фактичне виконання цих досліджень забезпечувалося силами держпідприємства за ціною, що була в рази меншою, ніж визначена за результатами тендеру. Гроші у сумі 4,6 млн грн, якими їм вдалося заволодіти у такий спосіб, відмивалися через конвертаційний центр.

Наразі проводяться 14 обшуків у Полтавській області за місцем роботи та проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання коштів газопромислового управління “Полтавагазвидобування” АТ “Укргазвидобування”, які виділялися на проведення цих досліджень.

Встановлюються співучасники цих злочинів та документуються інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо, рік тому працівника "Укргазвидобування" затримали за підозрою у хабарництві. Гроші нібито вимагали у одного з постачальників підприємства.