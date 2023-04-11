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На зустрічі міністрів фінансів G7 Японія надасть модель фінансової підтримки України, – Reuters

Японія очолить зустріч G7.

На зустрічі міністрів фінансів G7 Японія надасть модель фінансової підтримки України, – Reuters
Фото: Укрінформ

Завтра міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорять вторгнення РФ, глобальну економіку та фінансові ринки. Під час зустрічі Японія представить модель фінансової підтримки України.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра фінансів Японії Шуничі Судзукі.

Судзукі зазначив, що Японія очолить зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" у середу у Вашингтоні. Очікується, що G7, до якої входять Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Японія, підтвердить свою солідарність у наданні фінансової підтримки Україні та введенні санкцій проти Росії.

За словами міністра фінансів Японії, під час зустрічі він представить та пояснить модель фінансової підтримки України з боку Японії колегам із G7. Це пов'язано з тим, що уряд країни запроваджує низку законодавчих змін, необхідних для надання кредитів та інших заходів підтримки країні, що воює.

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"Японія активно сприяла вирішенню боргових проблем і підтримці країн, що розвиваються. Ми хочемо пояснити зусилля Японії і сприяти міжнародному співробітництву", – сказав Судзукі.

Нагадаємо, уряд Японії виділив Україні новий пакет допомоги у розмірі 470 млн доларів. Ці гроші будуть витрачені на гуманітарне розмінування і відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

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