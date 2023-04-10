Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету

Верховна Рада України проголосувала за повернення 30 000 надбавки до зарплати для військових. Це вдалося зробити через правку до закону №8312.

За закон в цілому проголосували 277 нардепів, передає кореспондент LB.

Депутати підтримали правку про повернення виплат під час розгляду закону про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану. Мова про майно критичної інфраструктури та примусове вилучення майна РФ та її резидентів.

"Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським", – написав член бюджетного комітету, нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Також Гончаренко надав LB текст самої правки:

"статтю 16 Закону України доповнити частиною другою такого змісту: «На період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями силоборони та позиціями військ держави агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантіві слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання».

Статтю 28 ухваленого закону доповнили пунктом 2-2 такого змісту: "Установити, що у квітні 2023 року та на період до припинення або скасування воєнного стану... заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, крім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки. Зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення таким особам: військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби".

Обмеження, встановлене у частині першій цієї статті, застосовується також при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту), працівникам суб’єктів господарювання, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі".

Водночас член Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк написав, що "правка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплати для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

скоріш за все потрібно змінювати Бюджет

обмеження на зарплати до 10 мінзарплат – це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн".

Тому Железняк вважає, "поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: «грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати»".

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua "Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно".