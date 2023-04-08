«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаЕкономікаДержава

США збираються допомогти Україні поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії

Країни готують відповідну програму співпраці.

США збираються допомогти Україні поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

США збираються допомогти Україні поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. 

“Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

“Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу”, - сказав заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Він зауважив, що Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи. З українською енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, в Міненерго України впевнені, що така перспектива є реальною.

Обговорення проєкту програми відбулося також за участі представників Міністерства енергетики та Міненерго США, USAID, Мінінфраструктури та Міндовкілля України.

Нагадаємо, в Укренерго назвали ключові компоненти підготовки до наступної зими. До наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист енергетичних об’єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies