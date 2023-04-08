США збираються допомогти Україні поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

“Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

“Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу”, - сказав заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Він зауважив, що Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи. З українською енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, в Міненерго України впевнені, що така перспектива є реальною.

Обговорення проєкту програми відбулося також за участі представників Міністерства енергетики та Міненерго США, USAID, Мінінфраструктури та Міндовкілля України.

Нагадаємо, в Укренерго назвали ключові компоненти підготовки до наступної зими. До наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист енергетичних об’єктів.