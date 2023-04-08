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РФ випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет та дронів, - Укренерго

Більш ніж 250 із них влучили у ціль.

РФ випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет та дронів, - Укренерго
Фото: ФБ міністра енергетики

Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах української енергосистеми.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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За інформацією компанії, понад 250 із них влучили у ціль. У результаті було пошкоджено 43% магістральних мереж. Також обстріляні й зазнали різного ступеня ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

"За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже 1 млрд доларів", - зазначили в НЕК.

В Укренерго зазначили що над ремонтом пошкоджень працювали бригади, які налічують понад 1500 фахівців. Для пошуку відповідного обладнанням, який замінювали пошкоджене, вели переговори зі 40 країнами світу.

"На допомогу прийшли європейські партнери: "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі", - додали в НЕК.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди.

Однак ситуація наразі стабілізувалася, і напередодні міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна відновлює експорт електроенергії.

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