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Цього тижня на півночі країни облаштовані десятки мінних полів, - Наєв

Прорито більше семи тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

Цього тижня на півночі країни облаштовані десятки мінних полів, - Наєв
Фото: Віталій Коваль /Рівненська ОДА

Лише цього тижня інженерними підрозділами на півночі країни облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше шести тисяч протитанкових мін. 

Про це у Facebook повідомив командувач Об‘єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба Міноборони.

Прорито більше семи тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.

За словами Наєва, обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, яка межують з Білоруссю та Росією. 

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Раніше Наєв казав, що Україна обізнана щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності їхньої армії.

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