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Україна обізнана щодо переміщення озброєння у Білорусі, – Наєв

Розвідка здійснює моніторинг ситуації.

Україна обізнана щодо переміщення озброєння у Білорусі, – Наєв
Фото: Міноборони

Україна обізнана щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності їхньої армії. 

Про це повідомив у Facebook командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки", – сказав він.

Наєв підкреслив, що Сили оборони знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

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Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

За даними СБУ, російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

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