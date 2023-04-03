Україна обізнана щодо переміщення озброєння у Білорусі, – Наєв

Україна обізнана щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності їхньої армії.

Про це повідомив у Facebook командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки", – сказав він.

Наєв підкреслив, що Сили оборони знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

За даними СБУ, російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.