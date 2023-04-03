​Ядерний статус Білорусі. Чи кропити жуків після війни?

31 березня самопроголошений голова колгоспу з півночі теж багато чого наговорив, зокрема, пробачив лесбійок, засудив геїв, хоча похвалив тих із них, хто має позитивну характеристику з місця роботи, засудив ідеологію чайлдфрі, розповів ще купу різної дичини, підтримав розміщення в країні російської ядерної зброї, сказавши, що повернення ядерного статусу країни пов'язує із західними санкціями, і наголосив, що це була його ідея.

Путін нещодавно заявив, що Росія до 1 липня побудує в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї (ТЯЗ). А вже від сьогодні інструктори російських ПКС почнуть навчати білорусів пілотувати літаки з ТЯЗ, начебто навіть є 10 спеціально переобладнаних літаків.

Фото: Міноборони Білорусі Винищувач Су-30МС ВПС Білорусі.

У ВПС ЗС Білорусі на кінець 2022 року перебував на озброєнні 71 бойовий літак, зокрема 2 Су-30см і 22 Су-25. Перший – багатоцільовий винищувач, хоча може нести 8 ФАБ-500, другий – штурмовик. Балакучі брати-акробати з попередніх абзаців стверджують, що модернізують Су-30 під ТЯЗ. Су-25 модернізації не потребує, лише встановлення апаратури управління ТЯЗ. Тому тут можна припустити наявність 24 потенційних носіїв бомб у типорозмірі ФАБ-500 і ФАБ-250 з ядерним зарядом 5-10 кт. Фронтовий бомбардувальник Су-24 ніс ядерну бомбу РН-28 формату ФАБ-250, але цих літаків у РБ немає, а РН-28 знята з озброєння в 1990-му. Була ще бомба РН-24 у форматі ФАБ-500, то її зняли з озброєння ще в 70-х. Має бути за поребриком щось нове, але кінці не знаходяться.

А хто за штурвалом? А ніхто! Літати з ТЯЗ і застосовувати її з літаків військові училища пілотів не навчають. У Росії, якщо не рахувати екіпажі стратегічних бомбардувальників, уміють застосувати ТЯЗ лічені одиниці. Про наземний персонал, котрий вміє підготувати літак до застосування, підвісити ТЯЗ, взагалі ніхто не знає. Є підозра, що немає його. Хіба що десь рибалять пара-трійка прапорщиків у відставці, які теоретично можуть пригадати, що робити. А ще потрібна матеріальна база, щоб когось чогось навчити. Питання відкрите, принаймні в його інформаційному аспекті.

Фото: Сергій Бурдін Су-25 ВПС Білорусі на аеродромі Ліда

Місця зберігання ТЯЗ. З радянської спадщини колгоспу найбільш придатним може виявитися колишня база зберігання Гомель-30 (район села Володарськ Речицького району Гомельської області). Але закинуту 1996-го територію швидко до тями привести складно, треба було починати раніше, але не почали. Проблем декілька: розгортання системи охорони із сучасною сигналізацією, системи підтримки кліматичних умов (вологість, температура, вміст пилу, вентиляція, обігрів). Чутки з РФ з цього приводу такі: «Ми не лише не починали, ми і не збиралися».

Деякі міжнародні аспекти.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) передбачає:

– держави, що мають ядерну зброю, не передаватимуть ядерну зброю чи інші ядерні вибухові пристрої іншим державам, а також жодним чином не допомагатимуть, підтримуватимуть чи спонукатимуть неядерні держави здобути ядерну зброю;

– дозволяється передача ядерних технологій і матеріалів країнам, які підписали ДНЯЗ, для розвитку цивільних програм ядерної енергетики в цих країнах, до тих пір, доки вони можуть продемонструвати, що їхні ядерні програми не використовуються для розвитку ядерної зброї.

Фото: скрин з youtube База зберігання ядерної зброї Гомель-30 - в/ч №42654, колишній арсенал 12 ГУ МО СРСР, на території якої розташовані занедбані сховища боєголовок.

Підсумок по пунктах:

– міжнародні угоди не заперечують розгортання в Білорусі російської ТЯЗ, але передавати ядерну валізку голові колгоспу заборонено, та й, власне кажучи, ніхто і не збирався;

– конституція колгоспу не заперечує розміщення ТЯЗ на його території (27 лютого 2022-го на «референдумі» білоруси «проголосували» за вилучення з конституції пункту про без'ядерний статус);

– Білорусь має 24 потенційно придатні під ТЯЗ літаки, але не має ні підготовлених пілотів, ні наземного персоналу;

– у колгоспі немає льоху, придатного для зберігання ТЯЗ;

– Росія має ТЯЗ і готова притягнути його в Білорусь;

– Москва нічого не побудувала для зберігання ТЯЗ, їх 12 ГУ МО (управління Міноборони, що відповідає за управління та експлуатацію ядерного арсеналу РФ. – LB.ua) нічого на кшталт такого будівництва не повідомляло, союзники із супутників будмайданчика не бачать;

– Росія не має достатньої кількості фахівців, щоб навчити навіть свої екіпажі носіїв ТЯЗ, а тим більше – пілотів з Білорусі.

Тобто залісся може розгорнути свою ТЯЗ на території колгоспу, але про жодну передачу йтися не може. А то дорослі образяться, насамперед США і Китай, а якщо це станеться, на болотах геть сумно буде. І їсти не буде чого.

Фото: EPA/UPG Путін і Лукашенко прибувають на засідання Вищої євразійської економічної ради в Бішкеку, 9 грудня 2022 року.

ВИСНОВОК: Путін знову підвищує ставки у грі з кепським розкладом на руках. На бек-вокалі – Лукашенко, що співає якесь караоке про «відновлення ядерного статусу» та «заокеанських яструбів і їхніх сателітів». Обидва вживають заходів для збереження свого персонального місця у владі та консервації режимів, котрі зруйнує перемога України.

Але кропити жуків після війни таки доведеться. Не обов’язково інструментами збройної боротьби.