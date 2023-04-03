Росіяни вбили шістьох цивільних на Донеччині, ще 15 поранили

За минулу добу російські війська вбили шістьох жителів Донецької області, ще 15 людей дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення", – написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли центральну частину міста Костянтинівка. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Шестеро людей загинуло.