Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вранці у неділю обстріляли Костянтинівку, троє загиблих

Росіяни обстріляли центральну частину міста.

Росіяни вранці у неділю обстріляли Костянтинівку, троє загиблих
Фото: Павло Кириленко

Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці Донецької області.

Про це у Телеграм повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак написав, що росіяни здійснили масований обстріл Костянтинівки з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Підписуйтесь на наш Google News

За минулу добу внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області є 5 поранених мирних жителів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також