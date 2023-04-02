Росія, для якої нормою стало обстрілювати житлові будинки України у містах і селах, має бути розбита. “Рашизм” має пройти через повну поразку. Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні росіяни знову вдарили по житлових кварталах Костянтинівки Донецької області.

“Шість людей убиті цим російським обстрілом. Три жінки, троє чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих... Ще 11 людей зазнали поранень. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 й систему залпового вогню “Ураган”, – зазначив президент.

Він додав, що сьогодні вранці російські терористи вдарили з мінометів по Конотопському району Сумської області. Двоє загиблих. За словами Зеленського, це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу.

“Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам – від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає й не буде. Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з “Ураганів” по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. “Рашизм” повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде”, – наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував головування Росії у Радбезі ООН з 1 квітня. Він заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.