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ЗСУ за добу ліквідували під Бахмутом 131 окупанта

За добу відбулось 35 бойових зіткнень.

ЗСУ за добу ліквідували під Бахмутом 131 окупанта
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у суботу, 1 квітня, завдали 232 удари з різних типів артилерії по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий.

"Відбулось 35 бойових зіткнень. Інтенсивність ворожих атак минулими тижнями була дещо вищою. Проте росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Під інтенсивним вогнем ЗСУ ворог зазнає значних втрат", - наголосив Череватий.

Також він повідомив, що ЗСУ ліквідували на Бахмутському напрямку 131 окупанта та поранили ще 139.

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1 квітня Череватий повідомив, що протягом останнього тижня кількість атак ворога у Бахмуті зменшилася

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