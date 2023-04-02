За минулу добу внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області є поранені мирні жителі.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 1 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 в Торецьку та 2 у Бахмуті», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку вночі окупанти двічі обстріляли з артилерії Авдіївку — пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Також під ворожим вогнем були Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. На щастя, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку удару з «Градів» зазнав Торецьк — пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і два житлових будинки. У Лиманській громаді під вогнем ворога опинилися Торське і Зарічне. Також обстріли було зафіксовано у Сіверську.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що Сили оборони України потіснили російських окупантів з кількох позицій на Донецькому напрямку.