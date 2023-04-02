Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоВійна

1 квітня росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини

Вночі окупанти двічі обстріляли з артилерії Авдіївку. 

1 квітня росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини
Фото: Павло Кириленко

За минулу добу внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області є поранені мирні жителі. 

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 1 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 в Торецьку та 2 у Бахмуті», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку вночі окупанти двічі обстріляли з артилерії Авдіївку — пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Також під ворожим вогнем були Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. На щастя, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку удару з «Градів» зазнав Торецьк — пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і два житлових будинки. У Лиманській громаді під вогнем ворога опинилися Торське і Зарічне. Також обстріли було зафіксовано у Сіверську.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Сили оборони України потіснили російських окупантів з кількох позицій на Донецькому напрямку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також