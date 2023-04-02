Головне за ніч. Неділя, 2 квітня

Ніч у більшості областей минула відносно спокійно. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Противник завдав двох ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Унаслідок чергових ударів балістичними ракетами по цивільних об’єктах міст Дружківка та Авдіївка є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 2 квітня 2023 року орієнтовно склали 174 550 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 560 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план деокупації Криму із 12 кроків.

Зокрема тих, хто допомагає окупантам, Данілов пропонує позбавляти права голосу на виборах. Також секретар РНБО хоче перейменувати "город руської слави" Севастополь.

За його словами, він написав цей план, бо "російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу»".

"Для цього московського сміття хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один – щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися вбік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною", – зазначив Данілов у фейсбук.

Докладніше про всі дванадцять пунктів — у нашій новині.

У США через шторм із сильним вітром, зливами і торнадо загинули щонайменше 23 людини, ще десятки були поранені. Ураган перемістився із південних і середньо-західних частин країни на схід.

Шторми почалися в ніч на пʼятницю і вже завдали руйнувань на сотні миль, від Міссісіпі та Алабами на півдні до Іллінойсу та Вісконсіна на півночі. Джейк Сожда, метеоролог AccuWeather, сказав, що система відзначалася своєю потужністю та масштабом, і що така негода відбувається раз на кілька років, оскільки був не один, а два одночасні осередки.

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