Головне за день. Субота, 1 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 50 відбитих атак противника, митрополит УПЦ МП Павло під домашнім арештом, головування Росії в Радбезі ООН. Яким запам’ятається 402-й день повномасштабної війни.

Удень 1 квітня ворог завдав ракетного авіаудару по Авдіївці.

“Перша ракета влучила в адмінбудівлю, друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт”, - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що люди перебували в укритті, тому обійшлося без жертв та постраждалих.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника.

Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Ворог завдав 2 ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Детальніше про обстановку станом на 18:00 1 квітня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський 1 квітня надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.

До списку потрапили українці та понад 200 росіян. Загалом санкції запроваджені проти 273 людей і 380 юридичних осіб. Зокрема проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Санкції запроваджуються на 10 років.

Докладніше – в новині.

Шевченківський районний суд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

На нього мають надягти електронний браслет.

Домашній арешт відбуватиметься за місцем реєстрації митрополита — у селі Вороньків Київської області. Сам Павло стверджує, що там немає зв‘язку, світла і навіть «нема, де ночувати».

Прокуратура просила, окрім домашнього арешту на 60 діб та носіння електронного браслета, заборонити митрополиту Павлу вести соцмережі та публікувати відеозвернення до суспільства. Таке клопотання суд вирішив не задовольняти.

Подробиці – в новині.

Очільник Російської православної церкви, патріарх Кирило направив листа на ім’я Єрусалимського патріарха Феофіла III, у якому поскаржився «на гоніння УПЦ МП з боку влади» та виселення їх з Лаври. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел в оточенні блаженнішого патріарха Єрусалима.

Зокрема Патріарх Кирило висловив Феофілу співчуття через напад на Успенський храм в Гефсіманії (21 березня під час недільного богослужіння невідомі напали на Успенський храм у Гефсиманії, а також погрожували єпископу і священнику - ред.) та «повне розуміння» у зв‘язку з «гоніннями» УПЦ МП в Україні.

За даними джерел LB.ua, аналогічні листи Кирило надсилав усім очільникам помісних церков, окрім Константинопольського та Олександрійського. Також він скаржився й Папі Римському.

Сьогодні, 1 квітня, Росія почала головувати в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. І це, на жаль, не першоквітневий жарт.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - йдеться в повідомленні організації у Twitter.

РФ головуватиме в Радбезі впродовж місяця.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!