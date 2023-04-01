Окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини, є поранені

Російська армія вкотре обстріляла Бериславський район Херсонської області, повідомили у районній державній адміністрації.

Під ворожим вогнем у Бериславі опинилися житлові будинки.

Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події.

Через обстріли поранення отримала одна людина.

“Також ворог вдарив по Тягинці, − постраждала одна людина. Пораненого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу”, − зазначили у РДА.

Нагадаємо, вчора російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.