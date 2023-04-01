Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
МВС призупинило запис до “Гвардії наступу”
МВС призупинило запис до “Гвардії наступу”
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини, є поранені

Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини, є поранені
Фото: Facebook/Бериславська Міська Рада

Російська армія вкотре обстріляла Бериславський район Херсонської області, повідомили у районній державній адміністрації.

Під ворожим вогнем у Бериславі опинилися житлові будинки.

Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події.

Через обстріли поранення отримала одна людина.

“Також ворог вдарив по Тягинці, − постраждала одна людина. Пораненого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу”, − зазначили у РДА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, вчора російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також