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Росіяни випустили по Херсону та області понад 430 снарядів, є загиблі та поранені

Із деокупованої території області евакуювали 91 особу.

Росіяни випустили по Херсону та області понад 430 снарядів, є загиблі та поранені
Фото: Медіацентр Україна

За минулу добу російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв п'ять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

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"На жаль, є жертви серед цивільного населення - три людини загинули, ще двоє - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Також він додав, що з деокупованої території області було евакуйовано 91 особу.

Нагадаємо, учора в селі Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвалися троє енергетиків, які працювали над відновленням електромереж. Двоє з них загинули, третій поранений.

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