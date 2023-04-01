Росіяни випустили по Херсону та області понад 430 снарядів, є загиблі та поранені

За минулу добу російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв п'ять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - три людини загинули, ще двоє - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Також він додав, що з деокупованої території області було евакуйовано 91 особу.

Нагадаємо, учора в селі Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвалися троє енергетиків, які працювали над відновленням електромереж. Двоє з них загинули, третій поранений.