МВС призупинило запис до “Гвардії наступу”

Втім, триває набір у резерв до цих бригад.

Наразі запис до “Гвардії наступу” призупинений, але йде набір у резервні підрозділи.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Ми отримали кілька десятків тисяч заявок на вступ до “Гвардії наступу”. Люди зверталися з усіх регіоні нашої держави. Це добровільний рух, на який зараз є попит суспільства. Ми призупинили запис до “Гвардії наступу”, тому що підрозділи практично сформовані. Водночас маємо багато заповнених анкет і заявок на вступ, тому вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів”, - сказав Клименко.

Голова МВС наголосив, що “Гвардію наступу” готують для деокупації території України. Також підрозділи готові до проведення стабілізаційних заходів на майбутніх звільнених територіях.

Ігор Клименко уточнив, що вже сформовано 8 бригад ”Гвардії наступу”.

Нагадаємо, президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає громадян України - жителів окупованого Криму, тимчасово переміщених осіб: кримських татар, українців та представників інших національностей, долучатись до лав бригади “Кара-Даг” та інших підрозділів “Гвардії наступу”.