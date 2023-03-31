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В Авдіївці через обстріли росармії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся

Мати й батько дитини поранені. 

В Авдіївці через обстріли росармії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся
Фото: Донецька обласна прокуратура

В Авдіївці під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, вчора, 30 березня, поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати.

"Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - додав Кириленко.

Він оприлюднив відео вчорашнього візиту правоохоронців.

Очільник області знову звернувся до жителів краю з проханням евакуюватися.

"Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше - не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей", - зазначив Кириленко.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

У прокуратурі області повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокуратура також повідомила, що обстріл стався ввечері. Російський снаряд влучив у приватний будинок.

"У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ уже котрий день поспіль заявляє, що найзапеклішими залишаються бої за Авдіївку, Білогорівку, Бахмут та Мар’їнку.

Нині бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни застосовують штурмові групи "вагнерівців", обстрілюють Авдіївку з артилерії та авіації, використовують бронетехніку в спробах прорвати оборону українських військ.

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