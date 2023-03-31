​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину

Окупанти атакували Дніпропетровщину з безпілотника і важкої артилерії.

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні, 31 березня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Російські окупанти двічі били по території району, а саме – по Марганецькій громаді”, - написав Лукашук. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він додав, що росіяни атакували Дніпропетровщину з безпілотника і важкої артилерії. 

Внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлю соціального закладу, автівку, дві господарські споруди. 

На щастя, минулось без жертв або постраждалих. 

Нагадаємо, 31 березня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Також російські окупанти вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також