Росіяни знову атакували Дніпропетровщину

Окупанти атакували Дніпропетровщину з безпілотника і важкої артилерії.

Сьогодні, 31 березня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Російські окупанти двічі били по території району, а саме – по Марганецькій громаді”, - написав Лукашук.

Він додав, що росіяни атакували Дніпропетровщину з безпілотника і важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлю соціального закладу, автівку, дві господарські споруди.

На щастя, минулось без жертв або постраждалих.

Нагадаємо, 31 березня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Також російські окупанти вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.