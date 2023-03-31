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Мовний імперіалізм путіна і зворотний ефект

За останній рік для багатьох на Заході прийшло розуміння справжньої суті росії, імперської, загарбницької країни, яка протягом століть привласнювала культурні надбання поневолених народів, переписувала історію та вибудовувала потужну пропагандиську машину.

Фото: EPA/UPG

Європейські та американські медіа аналізують жорстку колонізаторську російську політику, де мовний аспект завжди відігравав ключову роль. московія протягом кількох століть поспіль використовувала практику лінгвістичного імперіалізму – нав’язування однієї домінантної мови носіям інших мов.

Так видання “The Conversation” зазначає, що Україна пережила багатовікову примусову русифікацію, як наслідок - системне переслідування української культури та мови. За радянських часів російська та українська мови мали різні соціальні функції: “Російська мова була “високою”. Це було престижно. Вона асоціювалась з владою і соціальним статусом. Це була мова освіти, ЗМІ, уряду; це відкривало двері для освіти та можливостей працевлаштування. Українську мову розглядали як “низьку” мову – провінційну мову з невеликим престижем. Це асоціювалося зі слабкістю”.

Мета політики русифікації - знищення національної та культурної ідентичності України. В статті, зокрема, зазначено, що путін, який постійно культивував серед російської політичної еліти імперський наратив, і сьогодні використовує мову як привід та інструмент експансії, стверджуючи, що всі російськомовні належать до росії та російської культури.

“Для кремля мета – викорінити українську ідентичність будь-якими можливими засобами. Поряд з невибірковими обстрілами, вбивствами, тортурами та зґвалтуваннями російські війська атакували школи, університети, музеї, пам’ятники та культурні центри. На окупованих територіях змінили вивіски міст і вулиць на російську мову, викинули українські книжки на вулиці, як купи сміття, змінили українську шкільну програму на російську”, - зазначає Ольга Максвелл, старша викладачка Школи мов і лінгвістики Мельбурнського університету.

Про викрадення українських дітей з окупованих територій та примусову русифікацію пише Центр європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса. Аналітики центру зазначають, що як за радянського союзу, так і зараз примусове переміщення переслідує одну ціль – послабити національне самопочуття населення окупованих територій. Так, потрапляючи в росію, українських дітей зараховують до місцевих шкіл і навчають у класах, які включають ревізіоністські уроки історії.

Проте мовний імперіалізм путіна дає зворотний ефект. Повномасштабне вторгнення росії стало чинником ціннісної трансформації українців. Прийшло розуміння важливості рідної мови, як головної національної ознаки. І сьогодні незворотня деколонізація охоплює все більше й більше сфер, від громадського простору до комплексної програми дерусифікації “Укрзалізниці”.

Про те, як Україна дерусифікує свої театри та книгарні пише британський мовник “ITV plc”. “Культура, яка колись була настільки переплетена з культурою свого сусіда, тепер відкидає все російське”, - зазначає видання. Так, у репетиційних залах національної балетної трупи вже не почуєте творів Стравінського, Прокоф'єва, Чайковського... “Танцюристи не хочуть їх танцювати, а публіка дивитися” - наголошує “ITV plc”.

Журналісти пишуть і про очищення українських книжкових полиць від усього російськомовного продукту: “Збирають з полиць і російські дитячі книжки – часи двомовного виховання маленьких українців практично минули. Українці просто хочуть, щоб Росія пішла з їх життя”.

Про дерусифікацію громадського простору Києва зазначає аналітичний центр “Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa”. Хоча процес перейменування в столиці стартував ще з 2014-го року, після окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей, експерти стверджують, що зараз він значно прискорився: “Ця тенденція дерусифікації – і, отже, українізації – наповнює місця Києва спогадами та ідентичністю, які вважаються більш відповідними”. Багато нових назв вулиць повертають пам'ять про українську історію, культуру та науку. Сьогодні київські вулиці увічнюють і сучасних героїв, полеглих у війні проти росії.

За цей рік Україна і світ багато в чому позбулися російського продукту. Одні країни відмовляються від російського газу, інші - від російської культурної експансії. І цей процес все ще триває. Народ, який підтримує геноцидну політику свого лідера, має розділити з ним і всю відповідальність.

Тарас Кремінь Тарас Кремінь , Уповноважений із захисту державної мови, народний депутат України VIII скликання
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