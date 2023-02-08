В процесі дерусифікації з українських бібліотек вилучили мільйони книжок

Наразі 44% книжок у публічних бібліотеках все ще російськомовні.

За інформацією українського парламенту, із публічних бібліотек у рамках дерусифікації було вилучено 19 мільйонів книг після ініціативи Мінкультури.

Про це повідомляє CNN.

“Були вказівки вилучати книжки авторів, які підтримали збройну агресію Росії проти України”, – заявила народна депутатка України, заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона додала, що є список авторів, які потрапили під санкції.

“Загалом співвідношення книжок українською та російською мовами в бібліотеках досить сумне. Тому зараз ми говоримо про необхідність якнайшвидшого оновлення фондів і закупівлі книг українською мовою”, – наголосила Кравчук.

Зазначається, що наразі 44% книжок у публічних бібліотеках все ще російськомовні, решта - українською та іншими мовами.

Нагадаємо, збір російських книг для подальшої переробки, який проходить у київському магазині ”Сяйво книги”, триватиме до травня включно.