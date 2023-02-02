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Шведський історик пише книгу про війну в Україні

Петер Енглунд відвідав бійців 1-ї окремої Сіверської танкової бригади ЗСУ.

Шведський історик пише книгу про війну в Україні
Шведський історик Петер Енглунд
Фото: facebook.com/1ogtb

Шведський історик Петер Енглунд збирає інформацію про війну в Україні для своєї книги.

Про це повідомили у 1-й окремій Сіверській  танковій бригаді ЗСУ.

"Пан Петер працює над новою роботою, вивчає війну, яку розпочала Росія в Україні", – йдеться у повідомленні.

Українські військові подякували вченому за візит та наголосили на важливості співпраці.

Петер Енглунд  - доктор історичних наук, секретар Шведської академії. Він є автором великої кількості робіт, які були перекладені багатьма мовами, а дві з них – "Полтава. Розповідь про загибель однієї армії" та "Перша світова війна в 211 епізодах" перекладені та видані українською.

Нагадаємо, влітку минулого року мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку "Україна: народна війна".

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