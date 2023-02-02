Шведський історик Петер Енглунд збирає інформацію про війну в Україні для своєї книги.
Про це повідомили у 1-й окремій Сіверській танковій бригаді ЗСУ.
"Пан Петер працює над новою роботою, вивчає війну, яку розпочала Росія в Україні", – йдеться у повідомленні.
Українські військові подякували вченому за візит та наголосили на важливості співпраці.
Петер Енглунд - доктор історичних наук, секретар Шведської академії. Він є автором великої кількості робіт, які були перекладені багатьма мовами, а дві з них – "Полтава. Розповідь про загибель однієї армії" та "Перша світова війна в 211 епізодах" перекладені та видані українською.
Нагадаємо, влітку минулого року мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку "Україна: народна війна".