Шведський історик Петер Енглунд збирає інформацію про війну в Україні для своєї книги.

Про це повідомили у 1-й окремій Сіверській танковій бригаді ЗСУ.

"Пан Петер працює над новою роботою, вивчає війну, яку розпочала Росія в Україні", – йдеться у повідомленні.

Українські військові подякували вченому за візит та наголосили на важливості співпраці.

Петер Енглунд - доктор історичних наук, секретар Шведської академії. Він є автором великої кількості робіт, які були перекладені багатьма мовами, а дві з них – "Полтава. Розповідь про загибель однієї армії" та "Перша світова війна в 211 епізодах" перекладені та видані українською.

Нагадаємо, влітку минулого року мальтійські журналісти Ніл Каміллері та Джузеппе Аттард зняли документальну стрічку "Україна: народна війна".