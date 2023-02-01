Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів

Міністерство оборони Іспанії відправить в Україну наступного понеділка, 6 числа, 20 бронетранспортерів.

Про це повідомляє видання EuropaPress.

“Зокрема, Іспанія поставить в Україну близько двадцяти броньованих машин М-113, відомих як Transporte Oruga Acorazados (TOA), як частину військової техніки, переданої з лютого минулого року для протидії російському наступу”, - йдеться у повідомленні.

Міністерка оборони Іспанії Роблес повідомила про цю відправку під час перебування з візитом у Латвії.

Як раніше повідомлялось, Транспортне командування Міноборони США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року.