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Президентка Грузії заявила, що Росія повинна залишити окуповану територію її держави

"Росія має дізнатися, де проходять її кордони", - заявила Зурабішвілі.

Президентка Грузії заявила, що Росія повинна залишити окуповану територію її держави
Саломе Зурабішвілі
Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в коментарі Bloomberg заявила, що РФ має відмовитись від майже 15-річної окупації території її держави в межах можливої мирної угоди для завершення війни в Україні.

Зурабішвілі наголосила, що "Росія має дізнатися, де проходять її кордони", а грузинське питання повинно залишатися в центрі уваги, тому що "ніхто не має думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні".

Заклик президентки до відновлення ситуації в регіоні залежить від поразки президента Росії Володимира Путіна в Україні. На думку Зурабішвілі, цей момент швидко наближається. 

"Росія вже майже програла битви, якщо не повністю війну", - сказала глава Грузії.

На думку Зурабішвілі, якщо Захід не вимагатиме від Росії повного виведення своїх військ у межах умов капітуляції, то зробить "ще одну велику помилку — таку вже велику, як у 2008 та 2014 роках" (йдеться про анексію Криму).

Нагадаємо, унаслідок російсько-грузинської війни Росія в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів - Абхазії і Південної Осетії, і перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Торік МЗС України у зв'язку з чотирнадцятою річницею збройної агресії РФ проти Грузії оприлюднило заяву, в якій наголосило, що Росія повинна деокупувати частини України та Грузії, захоплені нею у 2008 і 2014-2022 роках.

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