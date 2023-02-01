Нетаньягу готовий виступити посередником між Україною і РФ, якщо про це попросять обидві країни та США

Він сказав, що його неофіційно попросили стати посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, але він відмовився, оскільки на той час був лідером ізраїльської опозиції, а не прем’єр-міністром.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий виступити посередником між Україною та Росією, якщо з відповідним проханням звернуться обидві ворогуючі країни та США. Про це він сказав у інтервʼю CNN.

"Якщо запитають усі сторони, я обовʼязково розгляну це, але я не наполягаю", – сказав він.

Нетаньяху сказав, що його попросили стати посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, але він відмовився, оскільки на той час був лідером ізраїльської опозиції, а не прем’єр-міністром.

Він не сказав, хто звертався до нього з таким проханням, але додав, що це було неофіційно, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, наприкінці грудня Нетаньягу вшосте очолив уряд Ізраїлю.