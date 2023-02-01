Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСвіт

Нетаньягу готовий виступити посередником між Україною і РФ, якщо про це попросять обидві країни та США

Він сказав, що його неофіційно попросили стати посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, але він відмовився, оскільки на той час був лідером ізраїльської опозиції, а не прем’єр-міністром. 

Нетаньягу готовий виступити посередником між Україною і РФ, якщо про це попросять обидві країни та США
Зеленський і Нетаньягу (Ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий виступити посередником між Україною та Росією, якщо з відповідним проханням звернуться обидві ворогуючі країни та США. Про це він сказав у інтервʼю CNN. 

"Якщо запитають усі сторони, я обовʼязково розгляну це, але я не наполягаю", – сказав він. 

Нетаньяху сказав, що його попросили стати посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, але він відмовився, оскільки на той час був лідером ізраїльської опозиції, а не прем’єр-міністром. 

Він не сказав, хто звертався до нього з таким проханням, але додав, що це було неофіційно, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, наприкінці грудня Нетаньягу вшосте очолив уряд Ізраїлю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також