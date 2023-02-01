Росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, є загиблий

Ще одна людина дістала поранення.

Минулої доби, 31 січня, окупанти 31 раз обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Херсон армія РФ обстріляла 8 разів. Через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки мирних жителів. Учора через російську агресію одна людина загинула, ще один житель Херсонщини отримав поранення.

Нагадаємо, 30 січня росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонщини.