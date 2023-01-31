Учора росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонщини

Пошкоджені будинки, люди не постраждали.

Минулої доби російські військові 54 рази обстріляли з артилерії, мінометів, РСЗВ і танків територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Херсон армія РФ обстріляла 7 разів – пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів”, – поінформували у військовій адміністрації.

У понеділок, 30 січня, постраждалих серед мирних людей не зафіксовано.

Нагадаємо, на захоплених територіях Херсонщини окупанти продовжують мародерити в будинках, господарі яких виїхали. В місцевих школах населених пунктів Каховського району російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою.