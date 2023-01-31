Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що цього року РФ зосередиться на окупації більшої триторії у Донецькій та Луганській областях. Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони, сказав Буданов у інтервʼю Washington Post. Він також додав, що "ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

На запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов сказав: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться".

"Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають", – заявив керівник воєнної розвідки.

Нагадаємо, на початку січня Буданов говорив, що найгарячіші бої з ворогом почнуться в березні 2023. За його словами, буде звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації.