Учора окупанти поранили трьох цивільних на Донеччині – у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті

У понеділок, 30 січня, окупанти поранили трьох мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 30 січня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті”, – поінформував очільник ОВА.
З початку широкомасштабного вторгнення російські військові вбили 1 335 цивільних на Донеччині, 2 933 людини отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.