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Окупанти використовують цивільних для пошуку проходів через мінні поля

“Таким чином можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога”, зазначають у Центрі нацспротиву.

Окупанти використовують цивільних для пошуку проходів через мінні поля
Фото: Центр нацспротиву

У Запорізькому напрямку росіяни відправляють цивільних до українських позицій через мінні загородження.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Так, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на ТОТ й передали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх 200-тих. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин”, – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією від наших військових, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу. 

Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним. 

“Таким чином можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога”, – зазначають у ЦНС.

Зазначимо, білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів. Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

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